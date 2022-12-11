В Тюмени на борьбу с вредителями потратят 70 миллионов рублей

На озеленение Тюмени в 2023 году потратят 113 миллионов рублей

Более сотни миллионов рублей потратят в 2023 году из городского бюджета на озеленение Тюмени. На эти средства на территории областной столицы высадят более 3 тысяч 600 деревьев и порядка 4 тысяч кустарников.

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