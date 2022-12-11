В Тюмени на борьбу с вредителями потратят 70 миллионов рублей

На содержание зеленых насаждений, обрезку, снос аварийных деревьев, стрижку живой изгороди, борьбу с вредителями и возбудителями заболеваний деревьев потратят порядка 71 миллиона рублей. Еще около 40 миллионов в бюджете выделят на организацию и содержание цветников.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени на этой неделе пожаловались на обрезку берез напротив школы № 48 на улице Ершова, 9. В администрации города тогда пояснили, что обрезка была проведена в связи с неудовлетворительным состояниям бедевьев.