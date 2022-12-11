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В Тюмени на борьбу с вредителями потратят 70 миллионов рублей

Сегодня, 12:11
Фото: 1MI

На озеленение Тюмени в 2023 году потратят 113 миллионов рублей

Более сотни миллионов рублей потратят в 2023 году из городского бюджета на озеленение Тюмени. На эти средства на территории областной столицы высадят более 3 тысяч 600 деревьев и порядка 4 тысяч кустарников.
Сюжет
Тюмень

На содержание зеленых насаждений,  обрезку, снос аварийных деревьев, стрижку живой изгороди, борьбу с вредителями и возбудителями заболеваний деревьев потратят порядка 71 миллиона рублей. Еще около 40 миллионов в бюджете выделят на организацию и содержание цветников.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени на этой неделе пожаловались на обрезку берез напротив школы № 48 на улице Ершова, 9. В администрации города тогда пояснили, что обрезка была проведена в связи с неудовлетворительным состояниям бедевьев.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджет города#Озеленение#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область
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