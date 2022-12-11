nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы стали чаще посещать ярмарки

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI

Более 250 тысяч человек посетили ярмарки в Выставочном центре Тюмени в 2022 году

Уже 16 декабря тюменцы смогут посетить «Новогоднюю ярмарку», где можно приобрести все необходимое для встречи 2023 года.
Сюжет
Тюмень

Число горожан, посетивших «Тюменскую ярмарку» в выставочном зале выросло до 250 тысяч человек. В прошлом году аналогичное мероприятие собрало 240 тысяч тюменцев. Об этом сообщают в департаменте потребительского рынка Тюменской области.

В ближайшее время жителей города ждет и «Новогодняя ярмарка», которую организуют ежегодно. Там можно будет купить елочные украшения, гирлянды и все необходимое для празднования Нового года.

На выходных тюменцев ожидает большая продовольственная ярмарка
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменской области растет число заведений общепита. В этом году количество ресторанов, баров и кафе в регионе увеличилось на семь заведений и превысило две тысячи.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Экономика#Ярмарка#ОАО «Тюменская ярмарка»#Тюмень#Тюменская область#Молочные продукты#Мясные продукты
Подпишитесь
Итоги. Топ-3 недели: загорелась артистка, сбежавший виновник ДТП и кринж Тюмени
Сегодня, 15:04
В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
9 декабря 03:36
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
8 декабря 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
8 декабря 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
8 декабря 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
8 декабря 06:35