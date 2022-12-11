Тюменцы стали чаще посещать ярмарки

Число горожан, посетивших «Тюменскую ярмарку» в выставочном зале выросло до 250 тысяч человек. В прошлом году аналогичное мероприятие собрало 240 тысяч тюменцев. Об этом сообщают в департаменте потребительского рынка Тюменской области.
В ближайшее время жителей города ждет и «Новогодняя ярмарка», которую организуют ежегодно. Там можно будет купить елочные украшения, гирлянды и все необходимое для празднования Нового года.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменской области растет число заведений общепита. В этом году количество ресторанов, баров и кафе в регионе увеличилось на семь заведений и превысило две тысячи.