Тюменские пульмонологи рассказали про методы борьбы с бронхиальной астмой

Бронхиальная астма — это заболевание дыхательной системы, при котором периодически возникают затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящее дыхание, слышное на расстоянии.
«Через кашель может проявляться любая патология — заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов или желудочно-кишечного тракта. Прежде чем поставить диагноз „астма“, проводится комплексная диагностика: лабораторное, инструментальное и функциональное обследование. Бронхиальная астма для каждого человека — индивидуальна, и зависит от генетических особенностей, иммунных, образа жизни и т. д. Она протекает по-разному даже у близнецов», — пояснил доктор.
Генетическая предрасположенность играет определенную роль в возникновении и развитии заболевания. Врачи всегда обращают внимание на наличие у ближайших кровных родственников аллергического анамнеза и наличия астмы.
«Бронхиальная астма — серьезное заболевание. Но, в настоящее время эта болезнь управляема. При адекватном лечении периоды ремиссии могут продолжаться в течение многих лет. Ведь из всех страдающих бронхиальной астмой людей только 3-5% имеют тяжелую форму, требующую введения специальных препаратов», — отметил Алексей Кохно.
Также врач напомнил, что от того, какую жизнь ведет пациент, зависит развитие болезни. В случае, если пациент ведет здоровый образ жизни и не увлекается вредными привычками, то шансы на выйти на долгосрочную ремиссию увеличиваются кратно.
Отметим, что сейчас в Тюменской области созданы все условия, позволяющие астматикам получить качественную медицинскую помощь. Это касается и обеспечения лекарствами и специального оборудования.