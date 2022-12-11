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Тюменские пульмонологи рассказали про методы борьбы с бронхиальной астмой

11 декабря 10:25
Фото: freepik.com
Сегодня, 11 декабря, весь мир отмечает день борьбы с бронхиальной астмой. Что это за болезнь и как помочь пациентам с этим диагнозом, рассказал врач-пульмонолог тюменской Областной клинической больницы № 1 Алексей Кохно.

Бронхиальная астма — это заболевание дыхательной системы, при котором периодически возникают затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящее дыхание, слышное на расстоянии.

«Через кашель может проявляться любая патология — заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов или желудочно-кишечного тракта. Прежде чем поставить диагноз „астма“, проводится комплексная диагностика: лабораторное, инструментальное и функциональное обследование. Бронхиальная астма для каждого человека — индивидуальна, и зависит от генетических особенностей, иммунных, образа жизни и т. д. Она протекает по-разному даже у близнецов», — пояснил доктор.

Генетическая предрасположенность играет определенную роль в возникновении и развитии заболевания. Врачи всегда обращают внимание на наличие у ближайших кровных родственников аллергического анамнеза и наличия астмы.

«Бронхиальная астма — серьезное заболевание. Но, в настоящее время эта болезнь управляема. При адекватном лечении периоды ремиссии могут продолжаться в течение многих лет. Ведь из всех страдающих бронхиальной астмой людей только 3-5% имеют тяжелую  форму, требующую введения специальных препаратов», — отметил Алексей Кохно.

Также врач напомнил, что от того, какую жизнь ведет пациент, зависит развитие болезни. В случае, если пациент ведет здоровый образ жизни и не увлекается вредными привычками, то шансы на выйти на долгосрочную ремиссию увеличиваются кратно.

Отметим, что сейчас в Тюменской области созданы все условия, позволяющие астматикам получить качественную медицинскую помощь. Это касается и обеспечения лекарствами и специального оборудования.

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