Тюменские пульмонологи рассказали про методы борьбы с бронхиальной астмой

«Через кашель может проявляться любая патология — заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов или желудочно-кишечного тракта. Прежде чем поставить диагноз „астма“, проводится комплексная диагностика: лабораторное, инструментальное и функциональное обследование. Бронхиальная астма для каждого человека — индивидуальна, и зависит от генетических особенностей, иммунных, образа жизни и т. д. Она протекает по-разному даже у близнецов», — пояснил доктор.