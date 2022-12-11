Тюменец занял десятое место в большом масс-старте на этапе Кубка России по биатлону

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 декабря стартовал III этап Кубка России по биатлону. Накануне состоялись гонки преследования. Сегодня уже состоялся большой масс-старт у мужчин. В 12:05 началась гонка у женщин.