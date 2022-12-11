Тюменец занял десятое место в большом масс-старте на этапе Кубка России по биатлону

Победитель допустил один промах на дистанции 15 километров и показал время 40 минут 41,2 секунды. Вторым финишировал пришел Иван Колотов (биатлонист из Пермского края). Бронза досталась спортсмену из Башкортостана Эдуарду Латыпову.
Лучшим из представителей сборной Тюменской области стал Александр Поварницын. Он пришел на финиш десятым.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 декабря стартовал III этап Кубка России по биатлону. Накануне состоялись гонки преследования. Сегодня уже состоялся большой масс-старт у мужчин. В 12:05 началась гонка у женщин.