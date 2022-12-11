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Тюменец занял десятое место в большом масс-старте на этапе Кубка России по биатлону

Сегодня, 07:54
Фото: Реальный Губер

Серохвостов выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени

Биатлонист из Новосибирска Даниил Серохвостов выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени. Соревнования прошли сегодня в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
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Тюмень

Победитель допустил один промах на дистанции 15 километров и показал время 40 минут 41,2 секунды. Вторым финишировал пришел Иван Колотов (биатлонист из Пермского края). Бронза досталась спортсмену из Башкортостана Эдуарду Латыпову.

Лучшим из представителей сборной Тюменской области стал Александр Поварницын. Он пришел на финиш десятым.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 декабря стартовал III этап Кубка России по биатлону. Накануне состоялись гонки преследования. Сегодня уже состоялся большой масс-старт у мужчин. В 12:05 началась гонка у женщин.

Спортсменка из Беларуси выиграла гонку преследования на III этапе Кубка России
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Спорт#Зимние виды спорта#Тюмень#Тюменская область
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