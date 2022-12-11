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Топ-3 недели: загорелась артистка, сбежавший виновник ДТП и кринж Тюмени

Сегодня, 15:04
Фото: URA.RU

Топ-3 недели: загорелась артистка, сбежавший виновник ДТП и кринж Тюмени

Сегодня огненное шоу на озере Чемпионов едва не закончилось трагедией. Во время исполнения концертного номера огонь с факела перекинулся на одежду одной из артисток.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени артистка огненного шоу случайно загорелась во время выступления

Выяснилось, что девушку, которую окутал огонь на выступлении зовут Дарья Зевакова. В хоше шоу она пролила на платье немного легковоспламеняющейся жидкости, после чего одежда загорелась. Не смотря на то, что огнь успели потушить довольно быстро, артистка не смогла избежать ожогов.

URA.RU сообщают, что Медики диагностировали ожоги I и II степени, а также поражение трех процентов кожи. Но от госпитализации девушка все же решила отказаться.

Фото: 1MI
В Тюмени во время огненного шоу загорелась артистка
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Виновника массовой аварии на Профосюзной задержали

Вчера мужчина 1983-го года рождения инициировал ДТП на улице Профсоюзной, в районе Дома Печати. Сегодня сотрудники ГИБДД смогли его задержать.

Напомним, что водитель автомобиля Audi A4 врезался в автомобиль Kia, а затем влетел в Subaru. С места происшествия мужчина сбежал, оставив свой автомобиль на месте аварии. Однако очевидица произошедшего успела записать видео, где можно разглядеть лицо беглеца.

Также в результате аварии пострадала 31-летняя водитель Kia — она получила небольшие травмы, медики оказали ей помощь на месте, госпитализация автоледи не понадобилась.

Фото: nashgorod.ru

Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени

Буллинг в социальных сетях процветает, особенно остро его переживают школьники, некоторые из которых довольно жестко готовы выстказаться об одноклассниках и опозорить их в сети.

«Наш город» выяснил, что в Тюмени есть паблики «ВКонтакте», куда можно выложить фото, чтобы опозорить одноклассников. Админы этих сообществ признаются, что за буллингом стоят школьники, однако учителя знают о ситуации, но не спешат принимать каких-то мер.  Недовольны пока только родители — они обратились в полицию.

«Несколько дней назад дочка попросила денег, но не могла сказать на что. Когда я начал спрашивать и увидел ее переписку ВКонтакте, то понял, что она хочет удалить свои фото из тюменской „Группы позора“ ВКонтакте», — рассказывает отец одной из школьницы.

Он уже написал заявление в полицию и теперь ждет ответа от сотрудников правоохранительных органов.  от силовиков.

Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени
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#Алиса Вернер#Тюмень#Авария#ДТП#Травмы#Огонь#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Школьники#Школы#Буллинг
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