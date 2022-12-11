Топ-3 недели: загорелась артистка, сбежавший виновник ДТП и кринж Тюмени

Выяснилось, что девушку, которую окутал огонь на выступлении зовут Дарья Зевакова. В хоше шоу она пролила на платье немного легковоспламеняющейся жидкости, после чего одежда загорелась. Не смотря на то, что огнь успели потушить довольно быстро, артистка не смогла избежать ожогов.
URA.RU сообщают, что Медики диагностировали ожоги I и II степени, а также поражение трех процентов кожи. Но от госпитализации девушка все же решила отказаться.
Вчера мужчина 1983-го года рождения инициировал ДТП на улице Профсоюзной, в районе Дома Печати. Сегодня сотрудники ГИБДД смогли его задержать.
Напомним, что водитель автомобиля Audi A4 врезался в автомобиль Kia, а затем влетел в Subaru. С места происшествия мужчина сбежал, оставив свой автомобиль на месте аварии. Однако очевидица произошедшего успела записать видео, где можно разглядеть лицо беглеца.
Также в результате аварии пострадала 31-летняя водитель Kia — она получила небольшие травмы, медики оказали ей помощь на месте, госпитализация автоледи не понадобилась.
Буллинг в социальных сетях процветает, особенно остро его переживают школьники, некоторые из которых довольно жестко готовы выстказаться об одноклассниках и опозорить их в сети.
«Наш город» выяснил, что в Тюмени есть паблики «ВКонтакте», куда можно выложить фото, чтобы опозорить одноклассников. Админы этих сообществ признаются, что за буллингом стоят школьники, однако учителя знают о ситуации, но не спешат принимать каких-то мер. Недовольны пока только родители — они обратились в полицию.
«Несколько дней назад дочка попросила денег, но не могла сказать на что. Когда я начал спрашивать и увидел ее переписку ВКонтакте, то понял, что она хочет удалить свои фото из тюменской „Группы позора“ ВКонтакте», — рассказывает отец одной из школьницы.
Он уже написал заявление в полицию и теперь ждет ответа от сотрудников правоохранительных органов. от силовиков.