Топ-3 недели: загорелась артистка, сбежавший виновник ДТП и кринж Тюмени

Буллинг в социальных сетях процветает, особенно остро его переживают школьники, некоторые из которых довольно жестко готовы выстказаться об одноклассниках и опозорить их в сети.

«Наш город» выяснил, что в Тюмени есть паблики «ВКонтакте», куда можно выложить фото, чтобы опозорить одноклассников. Админы этих сообществ признаются, что за буллингом стоят школьники, однако учителя знают о ситуации, но не спешат принимать каких-то мер. Недовольны пока только родители — они обратились в полицию.

«Несколько дней назад дочка попросила денег, но не могла сказать на что. Когда я начал спрашивать и увидел ее переписку ВКонтакте, то понял, что она хочет удалить свои фото из тюменской „Группы позора“ ВКонтакте», — рассказывает отец одной из школьницы.

Он уже написал заявление в полицию и теперь ждет ответа от сотрудников правоохранительных органов. от силовиков.