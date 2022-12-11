Руслан Кухарук поручил дорожникам усилить уборку снега в городе

По данным городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, в настоящее время в областной столице устранением последствий снегопада занимаются 540 единиц техники и 600 дорожных рабочих. Дополнительно планируют привлечь к уборке города еще 80 самосвалов. Накануне ночью на дорогах Тюмени работали 400 единиц специализированной техники и порядка 500 рабочих.