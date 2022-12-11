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Руслан Кухарук поручил дорожникам усилить уборку снега в городе

Сегодня, 09:46
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Руслан Кухарук поручил дорожным службам срочно усилить уборку снега

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук поручил дорожным организациям усилить работы по очистке от снега центральных дорог, путепроводов и межквартальных проездов.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
«Важно держать на контроле состояние въездов во дворы и тротуаров. Управляющим компаниям до понедельника необходимо расчистить придомовые территории - дорожки от подъездов и тротуары, в том числе ведущие к остановкам», — подчеркнул Руслан Кухарук.

За минувшие сутки в Тюмени выпало 2,7 мм осадков в виде снега. В течение воскресенья и понедельника ожидается выпадение половины месячной нормы осадков — 13 мм.

По данным городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, в настоящее время в областной столице устранением последствий снегопада занимаются 540 единиц техники и 600 дорожных рабочих. Дополнительно планируют привлечь к уборке города еще 80 самосвалов. Накануне ночью на дорогах Тюмени работали 400 единиц специализированной техники и порядка 500 рабочих.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские водители в социальных сетях жаловались на снежные завалы на дорогах. Автовладельцы отмечали, что снегоуборочной техники на дорогах областной столицы замечено не было.

Тюменцы пожаловались на заснеженные в городе дороги
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#Валентина Бурнашева#Общество#Дороги#Новости тюмени#Тюмень#Уборка снега#Снег#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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