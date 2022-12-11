Под Тюменью в ДТП попала супружеская пара. Есть пострадавшие

На автодороге Тюмень — Омск сегодня утром с проезжей части в кювет слетел автомобиль Niva. ЧП случилось на 147-м километре трассы. В результате аварии автомобиль перевернулся, травмы получили 69-летний водитель и 62-летняя пассажирка, супружеская пара из деревни Голышманово.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили пешехода. 22-летний тюменец попал под колеса двух автомобилей. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.