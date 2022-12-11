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Под Тюменью в ДТП попала супружеская пара. Есть пострадавшие

Сегодня, 06:27
Фото: ГИБДД

В Тюменской области обострилась аварийная обстановка на трассах

В Тюменской области ухудшилась аварийная обстановка на федеральных трассах. Накануне в регионе произошло три жестких дорожно-транспортных происшествия. Еще одно — сегодня утром.
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ДТП

На автодороге Тюмень — Омск сегодня утром с проезжей части в кювет слетел автомобиль Niva. ЧП случилось на 147-м километре трассы. В результате аварии автомобиль перевернулся, травмы получили 69-летний водитель и 62-летняя пассажирка, супружеская пара из деревни Голышманово.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили пешехода. 22-летний тюменец попал под колеса двух автомобилей. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Он попал под колеса автомобилей дважды
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#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#Дороги#Происшествия#ДТП#Авария#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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