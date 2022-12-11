Началась реконструкция Круглой бани

Как рассказал «Нашему Городу» инвестор проекта Евгений Гудов, на месте Круглой бани построят современный планетарий. На первом и втором этажах будут разместят выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии. Там расположатся технические объекты по тематике космоса. На третьем этаже организуют коворкинг и лектории.
«В консольном выступе будет располагаться кафе-библиотека», — рассказал Евгений Гудов.
Напомним, работы по реконструкции Круглой бани в Тюмени были запланированы несколько лет назад. За ремонт и создание на территории здания планетария взялись инвесторы из Санкт-Петербурга. Всего предполагалось затратить на эти цели более 600 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов рублей частных инвестиций. Однако в связи с пандемией, все работы по реконструкции были временно приостановлены.
Ранее «Наш Город» писал Круглую баню в Тюмени возвели в 1932 году. Порядка 74 лет ее эксплуатировали по прямому назначению. В 2006 году здание закрыли на ремонт, а в 2012 году исключили из списка памятников архитектуры. В 2019 году года Круглую баню вновь включили в реестр памятников.