Началась реконструкция Круглой бани

Напомним, работы по реконструкции Круглой бани в Тюмени были запланированы несколько лет назад. За ремонт и создание на территории здания планетария взялись инвесторы из Санкт-Петербурга. Всего предполагалось затратить на эти цели более 600 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов рублей частных инвестиций. Однако в связи с пандемией, все работы по реконструкции были временно приостановлены.