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Началась реконструкция Круглой бани

Сегодня, 06:51
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени началась реставрация Круглой бани

В Тюмени начались работы по реконструкции Круглой бани на улице Ленина, 3. Рядом с памятником культуры установили ограждение с баннерами, на которых указана информация о том, что расположится на территории бани после завершения работ.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

Как рассказал «Нашему Городу» инвестор проекта Евгений Гудов, на месте Круглой бани построят современный планетарий. На первом и втором этажах будут разместят выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии. Там расположатся технические объекты по тематике космоса. На третьем этаже организуют коворкинг и лектории.

«В консольном выступе будет располагаться кафе-библиотека», — рассказал Евгений Гудов.

Напомним, работы по реконструкции Круглой бани в Тюмени были запланированы несколько лет назад. За ремонт и создание на территории здания планетария взялись инвесторы из Санкт-Петербурга. Всего предполагалось затратить на эти цели более 600 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов рублей частных инвестиций. Однако в связи с пандемией, все работы по реконструкции были временно приостановлены.

Ранее «Наш Город» писал Круглую баню в Тюмени возвели в 1932 году. Порядка 74 лет ее эксплуатировали по прямому назначению. В 2006 году здание закрыли на ремонт, а в 2012 году исключили из списка памятников архитектуры. В 2019 году года Круглую баню вновь включили в реестр памятников.

Стало известно, как Круглая баня будет выглядеть после реконструкции. Смотрим рендеры
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Строительство и архитектура#Круглая баня#Реконструкция#Планетарий
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