На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Он попал под колеса автомобилей дважды

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, тюменец, житель Тобольского района, перебегал автодорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехал водитель автомобиля Honda. От удара молодого человека отбросило под колеса проезжающего автомобиля Volkswagen.
От полученных травм тюменец скончался до приезда медиков. На данный момент обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Абатском районе произошла смертельная авария с участием двух большегрузов и отечественного легкового автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии погиб 74-летний водитель легковушки.