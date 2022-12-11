На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Он попал под колеса автомобилей дважды

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, тюменец, житель Тобольского района, перебегал автодорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехал водитель автомобиля Honda. От удара молодого человека отбросило под колеса проезжающего автомобиля Volkswagen.