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На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Он попал под колеса автомобилей дважды

Сегодня, 05:46
Фото: ГИБДД

На тюменской трассе два автомобиля насмерть сбили 22-летнего пешехода

22-летний пешеход попал под колеса двух автомобилей сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Трагедия произошла в восемь часов утра.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, тюменец, житель Тобольского района, перебегал автодорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехал водитель автомобиля Honda. От удара молодого человека отбросило под колеса проезжающего автомобиля Volkswagen.

От полученных травм тюменец скончался до приезда медиков. На данный момент обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Абатском районе произошла смертельная авария с участием двух большегрузов и отечественного легкового автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии погиб 74-летний водитель легковушки.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Общество#Происшествия#ГИБДД#Гибель человека#Гибель на дороге#Пешеходы#Наезд на пешехода
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