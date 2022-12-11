На тюменской объездной ограничили движение

В Главном управлении строительства по Тюменской области также сообщают, что эти работы будут вестись до середины декабря.
Так что наступающая неделя может запомниться пробками на внутреннем радиусе обхода Тюмени. Чтобы избежать потери времени из-за дорожных заторов стоит выбирать альтернативные пути объезда и выезжать немного заранее.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени начались работы по реконструкции Круглой бани. Рядом с объектом уже установили ограждение с баннерами, на которых указана информация о том, что расположится на территории бани после завершения работ.