На тюменских дорогах поймали более трех десятков нетрезвых водителей

В Голышмановском районе поймали 22-летнего водителя без прав на ВАЗ21140. Молодой человек признался, что выпил пива и поохал в гости к подруге. Алкотестер показал 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Еще одного любителя «горячительного» поймали в Ялуторовске. 33-летний мужчина ехал домой с женой из гостей. Пока на мужа оформляли инспекторы ДПС, дама уснула в машине.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью под Заводоуковском в аварию попал 17-летний водитель. Подросток не справился с управлением автомобилем и слетел в кювет.