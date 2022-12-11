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На тюменских дорогах поймали более трех десятков нетрезвых водителей

Сегодня, 08:21
Фото: ГИБДД

«Выпил пива и поехал к подруге»: в Тюменской области поймали десятки пьяных водителей

Более двух десятков нетрезвых водителей задержали накануне днем и еще шестнадцать сегодня ночью на тюменских дорогах сотрудники ГИБДД.

В Голышмановском районе поймали 22-летнего водителя без прав на ВАЗ21140. Молодой человек признался, что выпил пива и поохал в гости к подруге. Алкотестер показал 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще одного любителя «горячительного» поймали в Ялуторовске. 33-летний мужчина ехал домой с женой из гостей. Пока на мужа оформляли инспекторы ДПС, дама уснула в машине.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью под Заводоуковском в аварию попал 17-летний водитель. Подросток не справился с управлением автомобилем и слетел в кювет.

 

В Тюменской области подросток съехал на машине в кювет и получил травмы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Дороги#Водители#Нетрезвые водители#Тюменская область
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