nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Где в Тюмени покататься на коньках. Список площадок

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI

Где покататься на коньках в Тюмени

Более сотни катков будут работать этой зимой в Тюмени. На данный момент половина из них уже открыта. Уже работают ледовые площадки в Гилевской роще, в районе пруда «Лесной», рядом с рынком «Михайловский», на территории гимназии № 49 и т. д.
Сюжет
Тюмень

До конца декабря будут подготовлены все оставшиеся катки, большая часть из них будет готова принять тюменцев с 15 декабря.

На 15 декабря, в частности, запланировано открытие ледовых площадок на набережной Тюмени – рядом с мостом Влюбленных и у «Конторы пароходства». Общая площадь объектов составит около 4,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь продолжаются подготовительные работы.

Прокат инвентаря для катания будет работать в этом году у катков на набережной реки Туры, рынка «Михайловский», пруду Лесном, лесопарке «Затюменский», сквере «Комсомольский» и на улицах Аккумуляторная, 15, Федюнинского, 5, Судоремонтная, 2б, Вербная, 1а.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неделю назад начал работать каток в экопарке «Затюменский».

 

В тюменском экопарке открылся большой бесплатный каток
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Катки#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область
Подпишитесь
Итоги. Топ-3 недели: загорелась артистка, сбежавший виновник ДТП и кринж Тюмени
Сегодня, 15:04
В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
9 декабря 03:36
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
8 декабря 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
8 декабря 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
8 декабря 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
8 декабря 06:35