Где в Тюмени покататься на коньках. Список площадок

Где покататься на коньках в Тюмени

Более сотни катков будут работать этой зимой в Тюмени. На данный момент половина из них уже открыта. Уже работают ледовые площадки в Гилевской роще, в районе пруда «Лесной», рядом с рынком «Михайловский», на территории гимназии № 49 и т. д.

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