Где в Тюмени покататься на коньках. Список площадок

До конца декабря будут подготовлены все оставшиеся катки, большая часть из них будет готова принять тюменцев с 15 декабря.
На 15 декабря, в частности, запланировано открытие ледовых площадок на набережной Тюмени – рядом с мостом Влюбленных и у «Конторы пароходства». Общая площадь объектов составит около 4,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь продолжаются подготовительные работы.
Прокат инвентаря для катания будет работать в этом году у катков на набережной реки Туры, рынка «Михайловский», пруду Лесном, лесопарке «Затюменский», сквере «Комсомольский» и на улицах Аккумуляторная, 15, Федюнинского, 5, Судоремонтная, 2б, Вербная, 1а.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неделю назад начал работать каток в экопарке «Затюменский».