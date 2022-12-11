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600 человек борются со снегом на тюменских дорогах

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI

540 единиц техники и 600 рабочих задействованы в уборке снега в Тюмени

А минувшей ночью на улично-дорожной сети Тюмени работало 400 единиц специализированной техники, а также свыше 500 дорожных рабочих.
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Снег
«Комбинированные дорожные машины, используя слабую загруженность транспортной сети, будут чаще проводить прометание дорог и расчищать перекрестки. Их основная задача — ковшами и щётками сметать снег, убирая его чтобы сформировать вал в прибордюрной зоне. Эти меры позволят обеспечить проезжее состояние дорог и минимизировать применение ПГМ», — сообщил в своем телеграм-канале Руслан Кухарук. 

Он также добавил, что сейчас на дорогах города 540 единиц техники и 600 дорожных рабочих задействованы в уборке снега на улицах. И работы у них будет много, так как 12 декабря ожидается до 13 мм осадков, а это — половина месячной нормы декабря.

Руслан Кухарук поручил дорожникам усилить уборку снега в городе
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня жители Тюмени пожаловались на нечищеные автодороги. Автовладельцы отметили, что накануне на путепроводах, несмотря на снегопад, не было замечено ни одной снегоуборочной машины.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Водители#Дорожные пробки#Погода#Снег#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Руслан Кухарук
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