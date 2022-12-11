600 человек борются со снегом на тюменских дорогах

«Комбинированные дорожные машины, используя слабую загруженность транспортной сети, будут чаще проводить прометание дорог и расчищать перекрестки. Их основная задача — ковшами и щётками сметать снег, убирая его чтобы сформировать вал в прибордюрной зоне. Эти меры позволят обеспечить проезжее состояние дорог и минимизировать применение ПГМ», — сообщил в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.
Он также добавил, что сейчас на дорогах города 540 единиц техники и 600 дорожных рабочих задействованы в уборке снега на улицах. И работы у них будет много, так как 12 декабря ожидается до 13 мм осадков, а это — половина месячной нормы декабря.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня жители Тюмени пожаловались на нечищеные автодороги. Автовладельцы отметили, что накануне на путепроводах, несмотря на снегопад, не было замечено ни одной снегоуборочной машины.