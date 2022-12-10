Зарплаты у тюменских педагогов выше, чем у коллег из других регионов

По данным Росстата, за девять месяцев средняя заработная плата учителей школ в России составила 47 490 рублей в месяц, тогда как в Тюменской области она выросла до — 49 968 рублей.
Но, если говорить в целом об УрФО, то тюменские педагоги в зарплате уступают коллегам из Ямала, где учителя получают по 109 767 рублей, на втором месте педагоги из Югры с заработком в 78 849 рублей. И на третьем месте числятся педагоги из Тюменской области.
Для сравнения: в Свердловской области средний заработок для школьных преподавателей составил 44 327 рублей, в Челябинской — 36 051 рубль, а в Курганской — 30 530 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в этом году жители Тюменской области не смогут получить 13-ую зарплату.