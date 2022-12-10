Зарплаты у тюменских педагогов выше, чем у коллег из других регионов

Но, если говорить в целом об УрФО, то тюменские педагоги в зарплате уступают коллегам из Ямала, где учителя получают по 109 767 рублей, на втором месте педагоги из Югры с заработком в 78 849 рублей. И на третьем месте числятся педагоги из Тюменской области.