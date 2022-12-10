Ялуторовский музейный комплекс принимает участие в областном фестивале

Первое из запланированных событий — круглый стол «Якушкинские чтения» — состоялось в музее «Торговые ряды» 9 декабря. Участники обсудили такие темы, как «Отечественная война 1812 года в истории России»; «Декабристы — участники Отечественной войны 1812 года»; «Влияние событий 1812 года на сознание российского общества». Не остались без внимания освещение событий Отечественной войны 1812 года в литературе и искусстве, а также взгляд наших современников на эти исторические события.
10 декабря в доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола гостей ждет салонный вечер, на котором запланирована встреча с ялуторовскими поэтами, музыкальные произведения в исполнении талантливой молодежи, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения. Участники творческого объединения «Созвучие» из г. Тюмени покажет сцены, посвященные декабристам и их окружению, из музыкально-исторического спектакля-перформанса «Кадры хроники Тюмени».
13 декабря в музее «Торговые ряды» состоится презентация выставки «Декабристы. Точки на карте». А в День памяти декабристов, 14 декабря, на Духовно-мемориальном комплексе участники фестиваля смогут присоединиться к Всероссийской акции «Свеча памяти».
Отметим, что музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, собирают и сохраняют памятники материальной и духовной культуры для последующих поколений. В свою очередь правительство региона многое делает для развития музейного дела, а также туризма. Реставрируются важнейшие памятники архитектуры, создается необходимая инфраструктура, а в помощь музейщикам приходят цифровые технологии.