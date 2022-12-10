Ялуторовский музейный комплекс принимает участие в областном фестивале

Первое из запланированных событий — круглый стол «Якушкинские чтения» — состоялось в музее «Торговые ряды» 9 декабря. Участники обсудили такие темы, как «Отечественная война 1812 года в истории России»; «Декабристы — участники Отечественной войны 1812 года»; «Влияние событий 1812 года на сознание российского общества». Не остались без внимания освещение событий Отечественной войны 1812 года в литературе и искусстве, а также взгляд наших современников на эти исторические события.