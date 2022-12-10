Во дворы Тюмени привозят полулысые ели

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени с сегодняшнего дня начали работать елочные базары. Точки по продаже новогодних деревьев разместились в парке Комсомольский, скверах Депутатов, Молодежном, бульваре Шаимский, улицах Республики, 189, и Московский тракт, 108, в районе пруда «Южный».