Во дворы Тюмени привозят полулысые ели

Жителям комплекса обещали живую ель, высотой 7-8 метров, со средней пушистостью. Нижняя часть ствола должна была достигать 300-400 метров.
Но на деле во дворе ЖК Плеханово оказалась щупленькая елочка, которую сложно назвать пышной или пушистой.
«Облезлая, кривая, несимметричная. Никакого соответствия с техзаданием», — пишет местная жительница.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени с сегодняшнего дня начали работать елочные базары. Точки по продаже новогодних деревьев разместились в парке Комсомольский, скверах Депутатов, Молодежном, бульваре Шаимский, улицах Республики, 189, и Московский тракт, 108, в районе пруда «Южный».