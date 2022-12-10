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Во дворы Тюмени привозят полулысые ели

Сегодня, 15:36
Фото: 1MI

В один из дворов Тюмени привезли облезлую елку

Жительница ЖК Плеханово пожаловалась на качество елки, которую привезли, чтобы украсить двор.

Жителям комплекса обещали живую ель, высотой 7-8 метров, со средней пушистостью. Нижняя часть ствола должна была достигать 300-400 метров.

Но на деле во дворе ЖК Плеханово оказалась щупленькая елочка, которую сложно назвать пышной или пушистой.

«Облезлая, кривая, несимметричная. Никакого соответствия с техзаданием», — пишет местная жительница.
В Тюмени перенесли открытие главной новогодней елки
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени с сегодняшнего дня начали работать елочные базары. Точки по продаже новогодних деревьев разместились в парке Комсомольский, скверах Депутатов, Молодежном, бульваре Шаимский, улицах Республики, 189, и Московский тракт, 108, в районе пруда «Южный».

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Благоустройство#Ель#Елка#Плеханово#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Красота
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