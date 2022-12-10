Виновник ДТП на Профсоюзной сбежал с места происшествия

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня в ДТП с двумя фурами погиб человек. Трагедия произошла днем на 353-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. В Абатском районе легковой автомобиль Lada столкнулся с двумя большегрузами.