Виновник ДТП на Профсоюзной сбежал с места происшествия

На улице Профсоюзной в районе Дома Печати произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Однако не все участники аварии остались на месте после столкновения, виновник происшествия поспешил скоропостижно скрыться. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.
В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как водитель автомобиля, инициировавший ДТП, покидает автомобиль. Его записала очевидица событий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня в ДТП с двумя фурами погиб человек. Трагедия произошла днем на 353-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. В Абатском районе легковой автомобиль Lada столкнулся с двумя большегрузами.