В Тюменской области в ДТП с двумя фурами погиб пенсионер. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области водитель Lada выехал на встречную полосу автодороги и врезался в едущий в противоположном направлении грузовик Volvo. От удара легковушку отбросило под колеса второй фуры, едущей в попутном направлении. Автомобиль смяло как консервную банку.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Lada — 74-летний мужчина.
На данный момент движение на участке автодороги, где произошла авария, ограничено. Организован реверс. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе произошло ДТП с участием фуры и автобуса. Водители обоих машин погибли.