В Тюменской области в ДТП с двумя фурами погиб пенсионер. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области водитель Lada выехал на встречную полосу автодороги и врезался в едущий в противоположном направлении грузовик Volvo. От удара легковушку отбросило под колеса второй фуры, едущей в попутном направлении. Автомобиль смяло как консервную банку.