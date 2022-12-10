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В Тюменской области растет число новых ресторанов и кафе

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI

В Тюменской области стало больше ресторанов

В Тюменской области растет число заведений общепита. В этом году количество ресторанов, баров и кафе в регионе увеличилось на семь заведений и превысило две тысячи.
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Тюмень

На сегодняшний день в регионе работают 186 ресторанов, 342 бара, около 600 кафе, более 220 кофеен, более 270 столовых и закусочных, порядка 142 ресторанов доставки.

По данным департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, по сравнению с 2021 годом возрос и спрос на услуги заведений общепита — на 5,6%. В целом по России этот показатель составил 2,9%, пишет «Комсомольская правда — Тюмень».

За период с января по март 2022 года тюменский общепит заработал около восьми миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого более чем на треть увеличились цены на красную икру. По прогнозам специалистов, в преддверии Нового года данный продукт подорожает еще на несколько процентных пунктов.

В Тюмени за год красная икра подорожала за год более чем на 30%
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#Общество#Новости тюмени#Экономика#Ресторан#Кафе#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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