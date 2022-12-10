В Тюменской области растет число новых ресторанов и кафе

На сегодняшний день в регионе работают 186 ресторанов, 342 бара, около 600 кафе, более 220 кофеен, более 270 столовых и закусочных, порядка 142 ресторанов доставки.
По данным департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, по сравнению с 2021 годом возрос и спрос на услуги заведений общепита — на 5,6%. В целом по России этот показатель составил 2,9%, пишет «Комсомольская правда — Тюмень».
За период с января по март 2022 года тюменский общепит заработал около восьми миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого более чем на треть увеличились цены на красную икру. По прогнозам специалистов, в преддверии Нового года данный продукт подорожает еще на несколько процентных пунктов.