В Тюменской области подорожают водка и коньяк

В документе указано, что с 1 января 2023 года стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составит 281 рубль. Ранее пол-литровую бутылку водки можно было приобрести за 261 рубль. Подорожают и коньяк с бренди — с 480 до 517 рублей и с 348 до 375 рублей соответственно. Рост цен на алкогольную продукцию обусловлен увеличением размера ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% с 589 до 613 рублей за литр в 2023 году.