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В Тюменской области подорожают водка и коньяк

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI

В Тюменской области вырастут цены на водку и коньяк

Крепкий алкоголь подорожает в России в следующем году. Цены на спиртные напитки крепостью свыше 28% увеличатся на 7,7%. Об этом сообщается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе Министерства финансов России.
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Тюмень

В документе указано, что с 1 января 2023 года стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составит 281 рубль. Ранее пол-литровую бутылку водки можно было приобрести за 261 рубль. Подорожают и коньяк с бренди — с 480 до 517 рублей и с 348 до 375 рублей соответственно. Рост цен на алкогольную продукцию обусловлен увеличением размера ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% с 589 до 613 рублей за литр в 2023 году.

В Тюменской области в этом году, по данным Росстата, рост цен на отдельные виды алкогольных напитков достиг 13%. В частности, более чем на 10% подорожало крепленое вино.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области рассчитывают увеличить  размер доходов в бюджет региона  от акцизов на алкоголь до 2,9 миллиардов рублей к 2025 году. Такие данные указаны в бюджете Тюменской области на 2023, плановый периоды 2024 и 2025 годов.

 

Доходы от продаж алкоголя вырастут
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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Экономика#Рост цен#Продажа алкоголя#Акцизы#Валентина Бурнашева
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