В Тюменской области отменили карантин по лейкозу

В Тюменской области отменили карантин, введенный полгода назад в одной из деревень

Карантинные мероприятия отменили в деревне Авазбакеева Ялуторовского района. Карантин здесь был введен в мае этого года из-за лейкоза, обнаружения у крупного рогатого скота.

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