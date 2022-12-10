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В Тюменской области отменили карантин по лейкозу

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

В Тюменской области отменили карантин, введенный полгода назад в одной из деревень

Карантинные мероприятия отменили в деревне Авазбакеева Ялуторовского района. Карантин здесь был введен в мае этого года из-за лейкоза, обнаружения у крупного рогатого скота.
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Тюмень
«Отменить с 9 декабря ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота, установленные ведомством от 11 мая этого года на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства в деревне Авазбакеева, на улице Победы, 44», — указано в опубликованном распоряжении Управления ветеринарии Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области карантинные мероприятия со 2 декабря ввели на территории посёлка Сарайка. Здесь обнаружены больные лейкозом животные.

На территории Тюменской области введён карантин
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#Валентина Бурнашева#Общество#Карантин#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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