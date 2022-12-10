В Тюменской области отменили карантин по лейкозу

«Отменить с 9 декабря ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота, установленные ведомством от 11 мая этого года на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства в деревне Авазбакеева, на улице Победы, 44», — указано в опубликованном распоряжении Управления ветеринарии Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области карантинные мероприятия со 2 декабря ввели на территории посёлка Сарайка. Здесь обнаружены больные лейкозом животные.