В Тюмени за год красная икра подорожала за год более чем на 30%

По данным Росстата, за год стоимость килограмма красной икры выросла практически в два раза — до 5-6 тысяч рублей. Год назад килограмм лососевой икры стоит в пределах 3,6 тысяч рублей.
Рост цен обусловлен сокращением объемов вылова лососевых. В этом году он составил немногим более 264 тысяч тонн. Промысел тихоокеанских лососей сократился в два раза по сравнению с 2021 годом.
В Тюмени год назад красную икру продавали от 1800 рублей за полкилограмма. Сегодня стоимость 500-граммовой тары начинается от 3000 рублей. В магазинах самая низкая цена за банку красной икры горбуши весом 90 граммов — около 400 рублей. Стоимость банки весом 140 граммов начинается от 700 рублей. Стоимость черной икры (стерляди) начинается от 2 тысяч 999 рублей за банку весом 56 граммов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года сладости, сахар и колбаса подорожали более чем на 20%.