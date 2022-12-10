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В Тюмени за год красная икра подорожала за год более чем на 30%

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI

В Тюмени к Новому году вырастут цены на красную икру

В Тюменской области вырастут цены на икру к Новому году. Такой прогноз дают торговцы деликатесом — продавцы отмечают, что подорожание на несколько процентных пунктов традиционно в преддверии праздника.
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Тюмень

По данным Росстата, за год стоимость килограмма красной икры выросла практически в два раза — до 5-6 тысяч рублей. Год назад килограмм лососевой икры стоит в пределах 3,6 тысяч рублей.

Рост цен обусловлен сокращением объемов вылова лососевых. В этом году он составил немногим более 264 тысяч тонн. Промысел тихоокеанских лососей сократился в два раза по сравнению с 2021 годом.

В Тюмени год назад красную икру продавали от 1800 рублей за полкилограмма. Сегодня стоимость 500-граммовой тары начинается от 3000 рублей. В магазинах самая низкая цена за банку красной икры горбуши весом 90 граммов — около 400 рублей. Стоимость банки весом 140 граммов начинается от 700 рублей. Стоимость черной икры (стерляди) начинается от 2 тысяч 999 рублей за банку весом 56 граммов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года сладости, сахар и колбаса подорожали более чем на 20%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Рост цен#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область#Продукты
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