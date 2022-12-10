В Тюмени за год красная икра подорожала за год более чем на 30%

В Тюмени год назад красную икру продавали от 1800 рублей за полкилограмма. Сегодня стоимость 500-граммовой тары начинается от 3000 рублей. В магазинах самая низкая цена за банку красной икры горбуши весом 90 граммов — около 400 рублей. Стоимость банки весом 140 граммов начинается от 700 рублей. Стоимость черной икры (стерляди) начинается от 2 тысяч 999 рублей за банку весом 56 граммов.