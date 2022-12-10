В Тюмени пропал 56-летний мужчина

В Тюмени более двух месяцев назад пропал 56-летний мужчина

В Тюменской области более двух месяце продолжаются поиски пропавшего 56-летнего Евгения Россейкина. Мужчина ушел из дома 2 октября и с тех пор перестал выходить на связь. Поиском тюменца занимаются волонтеры ПО «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

В опубликованной ориентировке указано, что рост Евгения 1,68 метра, телосложение нормальное, волосы русые (имеются залысины), глаза карие. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Евгения Россейкина, просят звонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112. Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске успехом завершились поиски пропавшей 15-летней Мадины Саиной. Ребенок ушел из дома 2 декабря. Девочку нашли только спустя пять дней. В Тобольске четвертый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку Узнать подробнее