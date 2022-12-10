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Posted 10 декабря 2022, 08:27

Published 10 декабря 2022, 08:27

Modified 10 декабря 2022, 08:27

Updated 10 декабря 2022, 08:27

В Тюмени пропал 56-летний мужчина

10 декабря 2022, 08:27

В Тюмени более двух месяцев назад пропал 56-летний мужчина

В Тюменской области более двух месяце продолжаются поиски пропавшего 56-летнего Евгения Россейкина. Мужчина ушел из дома 2 октября и с тех пор перестал выходить на связь. Поиском тюменца занимаются волонтеры ПО «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

В опубликованной ориентировке указано, что рост Евгения 1,68 метра, телосложение нормальное, волосы русые (имеются залысины), глаза карие.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Евгения Россейкина, просят звонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске успехом завершились поиски пропавшей 15-летней Мадины Саиной. Ребенок ушел из дома 2 декабря. Девочку нашли только спустя пять дней.

В Тобольске четвертый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Поиск человека#Пропавший без вести#Поиски пропавших
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