В Тюмени пропал 56-летний мужчина

Posted 10 декабря 2022, 08:27
Published 10 декабря 2022, 08:27
Modified 10 декабря 2022, 08:27
Updated 10 декабря 2022, 08:27
В опубликованной ориентировке указано, что рост Евгения 1,68 метра, телосложение нормальное, волосы русые (имеются залысины), глаза карие.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Евгения Россейкина, просят звонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске успехом завершились поиски пропавшей 15-летней Мадины Саиной. Ребенок ушел из дома 2 декабря. Девочку нашли только спустя пять дней.