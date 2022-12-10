В Тюмени неизвестные раскурочили гвоздодером дверь в доме в ЖК «Легенда-парк»

На опубликованных кадрах видно, как мужчины пытаются проникнуть в подъезд. В итоге они все-таки туда попадают — заходят следом за открывшим дверь местным жителем.
«В ЖК „Легенда-парк“ появились неадекваты. Просьба к ним не приближаться, так как они ходят с гвоздодером в рукаве и ножницами, по-видимому, ищут закладки», — сообщили очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закидали яйцами автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Беловежская, 15. Инцидент произошел в минувшие выходные дни.