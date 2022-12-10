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В Тюмени неизвестные раскурочили гвоздодером дверь в доме в ЖК «Легенда-парк»

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные раскурочили гвоздодером входную дверь в доме в «Легенда-парке»

В Тюмени неизвестные испортили входную дверь в подъезд дома на улице Бованенково, 3. Действия троих мужчин, пытающихся открыть дверь с помощью гвоздодера и ножниц, попали на камеры уличного видеонаблюдения.
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Тюмень
Видео: 1MI

На опубликованных кадрах видно, как мужчины пытаются проникнуть в подъезд. В итоге они все-таки туда попадают — заходят следом за открывшим дверь местным жителем.

«В ЖК „Легенда-парк“ появились неадекваты. Просьба к ним не приближаться, так как они ходят с гвоздодером в рукаве и ножницами, по-видимому, ищут закладки», — сообщили очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закидали яйцами автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Беловежская, 15. Инцидент произошел в минувшие выходные дни.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменская область#Хулиганство#Видео
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