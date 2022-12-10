В Тюмени начали работать елочные базары

По словам специалистов, при выборе новогодней елки следует обратить внимание на хвою дерева — у качественной ели она насыщенного изумрудного цвета и при встряхивании не осыпается. Кроме того, следует помнить, что дольше в доме простоит дерево с толстым стволом, нежели с тонким. Стоит обратить внимание и на длину ствола от нижних веток до спила: он должен быть не менее 20 сантиметров, чтобы была возможность надежно закрепить дерево в подставке.