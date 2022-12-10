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В Тюмени начали работать елочные базары

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI

В Тюмени открылись елочные базары

В Тюмени с сегодняшнего дня начали работать елочные базары. Точки по продаже новогодних деревьев разместились в парке Комсомольский, скверах Депутатов, Молодежном, бульваре Шаимский, улицах Республики, 189, и Московский тракт, 108, в районе пруда «Южный».
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Тюмень

Также ели, сосны и пихты можно будет приобрести традиционно на площадях у торгово-развлекательных центров.  Торговлю елями, соснами, пихтами здесь будут вести до 10 января. В среднем покупка полутораметровой сосны обойдется в полторы тысячи рублей, двухметровое дерево будет стоить не менее двух тысяч рублей.

По словам специалистов, при выборе новогодней елки следует обратить внимание на хвою дерева — у качественной ели она насыщенного изумрудного цвета и при встряхивании не осыпается. Кроме того, следует помнить, что дольше в доме простоит дерево с толстым стволом, нежели с тонким. Стоит обратить внимание и на длину ствола от нижних веток до спила: он должен быть не менее 20 сантиметров, чтобы была возможность надежно закрепить дерево в подставке.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 26 декабря состоится открытие главной городской елки. Праздничные мероприятия пройдут на площади 400-летия Тюмени.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Елочный базар#Тюменская область
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