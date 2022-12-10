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В регионе резко выросла заболеваемость ОРВИ

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI

В Тюменской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 13% за неделю

Роспотребнадзор по Тюменской области сообщает, что тюменцы стали заражаться вирусными инфекциями на 13,2% чаще.
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Тюмень

Стоит отметить, что рост заболеваемости не только ОРВИ, но и гриппом, зарегистрирован  на прошедшей неделе во всех возрастных группах населения. Однако в Роспотребнадзоре также сообщают, что сейчас, даже с таким показателем, эпидемический порог пока не превышен.

 

Специалисты ведомства также сообщают, что в структуре циркулирующих вирусов гриппа чаще всего встречается пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009 — «свиной грипп».

Вместе с этим в регионе отмечается спад заболеваемость коронавирусом. На данный момент показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил — 40,69.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменских школьников будут отправлять на дистанционное обучение, если в классе болеют более 20% учеников. Такую рекомендацию школам дала главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

#Алиса Вернер#Новости тюмени#Общество#Вирус#Заболеваемость#ОРВИ#Грипп#Свиной грипп#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Коронавирус
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