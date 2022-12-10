В регионе резко выросла заболеваемость ОРВИ

Стоит отметить, что рост заболеваемости не только ОРВИ, но и гриппом, зарегистрирован на прошедшей неделе во всех возрастных группах населения. Однако в Роспотребнадзоре также сообщают, что сейчас, даже с таким показателем, эпидемический порог пока не превышен.
Специалисты ведомства также сообщают, что в структуре циркулирующих вирусов гриппа чаще всего встречается пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009 — «свиной грипп».
Вместе с этим в регионе отмечается спад заболеваемость коронавирусом. На данный момент показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил — 40,69.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменских школьников будут отправлять на дистанционное обучение, если в классе болеют более 20% учеников. Такую рекомендацию школам дала главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.