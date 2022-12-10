В регионе резко выросла заболеваемость ОРВИ

Стоит отметить, что рост заболеваемости не только ОРВИ, но и гриппом, зарегистрирован на прошедшей неделе во всех возрастных группах населения. Однако в Роспотребнадзоре также сообщают, что сейчас, даже с таким показателем, эпидемический порог пока не превышен.