В ДТП на трассе Тюмень — Омск столкнулись автобус и КамаЗ. Есть погибшие

Здесь столкнулись автобус Yutong и КамАЗа. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Омской области, по предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в двигавшийся в противоположном направлении КамАЗ.