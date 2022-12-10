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В ДТП на трассе Тюмень — Омск столкнулись автобус и КамаЗ. Есть погибшие

Сегодня, 06:42
Фото: ГИБДД Омской области

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

Два человека погибли в ДТП, произошедшем сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Омск. Трагедия случилась в 6:30 часов в Крутинском районе на 441-м километре автодороги.
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ДТП

Здесь столкнулись автобус Yutong и КамАЗа. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Омской области, по предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в двигавшийся в противоположном направлении КамАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, 1957 и 1969 годов рождения, скончались от полученных травм до приезда медиков. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее  «Наш Город» писал, что в Тюменской области к двум годам лишения свободы условно приговорили водителя-дальнобойщика из Ярославской области. По вине мужчины произошла авария, в которой погиб человек.

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#Валентина Бурнашева#Омск#ДТП#Тюмень#Авария#Общество#Происшествия#ГИБДД#Дороги#Гибель на дороге#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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