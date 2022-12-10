В ДТП на трассе Тюмень — Омск столкнулись автобус и КамаЗ. Есть погибшие

Здесь столкнулись автобус Yutong и КамАЗа. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Омской области, по предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в двигавшийся в противоположном направлении КамАЗ.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, 1957 и 1969 годов рождения, скончались от полученных травм до приезда медиков. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к двум годам лишения свободы условно приговорили водителя-дальнобойщика из Ярославской области. По вине мужчины произошла авария, в которой погиб человек.