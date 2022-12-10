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Тюменские водители получат СМС-уведомления о совершенных нарушениях

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI

ГИБДД Тюменской области рассылает уведомления о штрафах по СМС

Автомобилисты региона будут уведомлены о наличии штрафов через СМС-сообщения. Об этом сообщают в ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

Система оповещения через СМС позволит водителям Тюменской области быстрее узнавать о совершенных нарушениях и назначенных штрафах. Также через уведомления сотрудники ГИБДД будут напоминать автомобилистам о накопившейся сумме за нарушения ПДД. 

Укоренный формат работы с водителями позволит жителям региона быстрее оплачивать штрафы в частности увеличить процент выплат в течение 20 дней, когда предусмотрена 50% скидка.

В Тюмени у злостного нарушителя ПДД арестовали машину. Он не оплатил 34 штрафа
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец лишился машины за накопленные 34 штрафа. Ему вернут автомобиль только после оплаты всей суммы за нарушения правил дорожного движения.

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