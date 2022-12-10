Тюменские водители получат СМС-уведомления о совершенных нарушениях

Система оповещения через СМС позволит водителям Тюменской области быстрее узнавать о совершенных нарушениях и назначенных штрафах. Также через уведомления сотрудники ГИБДД будут напоминать автомобилистам о накопившейся сумме за нарушения ПДД.
Укоренный формат работы с водителями позволит жителям региона быстрее оплачивать штрафы в частности увеличить процент выплат в течение 20 дней, когда предусмотрена 50% скидка.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец лишился машины за накопленные 34 штрафа. Ему вернут автомобиль только после оплаты всей суммы за нарушения правил дорожного движения.