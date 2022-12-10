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Тюменские школы закроют на карантин, если число заболевших превысит 20%

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI

Тюменских школьников отправят на дистант

Тюменских школьников будут отправлять на дистанционное обучение, если в классе болеют более 20% учеников. Такую рекомендацию школам дала главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
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Тюмень

В Тюменской области на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших выросло на 13,2%. Однако эпидпорог пока не превышен.

По данным управления Роспотребназора по Тюменской области, в структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует «свиной грипп» и вирусы респираторных заболеваний. Ситуация с COVID-19 в тюменском регионе остается стабильной — на 100 тысяч населения показатель заболеваемости составляет 40,69.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году зимние каникулы у тюменских школьников продлятся всего девять дней. На новогодний отдых учащиеся уйдут 31 декабря, а 9 января уже вновь сядут за парты.

 

Тюменские школьники будут отдыхать на новогодних каникулах 9 дней
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Грипп#Свиной грипп#ОРВИ#Карантин#Школы#Дистанционное образование#Тюмень#Тюменская область
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