Тюменские школы закроют на карантин, если число заболевших превысит 20%

В Тюменской области на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших выросло на 13,2%. Однако эпидпорог пока не превышен.
По данным управления Роспотребназора по Тюменской области, в структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует «свиной грипп» и вирусы респираторных заболеваний. Ситуация с COVID-19 в тюменском регионе остается стабильной — на 100 тысяч населения показатель заболеваемости составляет 40,69.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году зимние каникулы у тюменских школьников продлятся всего девять дней. На новогодний отдых учащиеся уйдут 31 декабря, а 9 января уже вновь сядут за парты.