Спортсменка из Беларуси выиграла гонку преследования на III этапе Кубка России

Второе и третьи места завоевали биатлонистки из Югры Екатерина Носкова и Елизавета Каплина соответственно. Представительница Тюменской области Виктория Сливко пришла на финиш четвертой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени соревнования в рамках III этапа Кубка России по биатлону стартовали 8 декабря. Сегодня финальный, завершающий день. На соревнованиях присутствует губернатор Тюменской области Александр Моор.
По словам главы региона поболеть за спортсменов в «Жемчужину Сибири» приехали две тысячи болельщиков, в том числе из Екатеринбурга, Нефтеюганска, Ишима, Томска, Катайска и других городов.