nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Спортсменка из Беларуси выиграла гонку преследования на III этапе Кубка России

Сегодня, 11:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Белорусская биатлонистка выиграла гонку преследования на III этапе Кубка России

Спортсменка из Беларуси, Дарья Алимбекова, выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования прошли сегодня днем в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Сюжет
Тюмень

Второе и третьи места завоевали биатлонистки из Югры Екатерина Носкова и Елизавета Каплина соответственно. Представительница Тюменской области Виктория Сливко пришла на финиш четвертой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени соревнования в рамках III этапа Кубка России по биатлону стартовали 8 декабря. Сегодня финальный, завершающий день. На соревнованиях присутствует губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона поболеть за спортсменов в «Жемчужину Сибири» приехали две тысячи болельщиков, в том числе  из Екатеринбурга, Нефтеюганска, Ишима, Томска, Катайска и других городов.

Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Соревнования#Центр лыжного спорта Жемчужина#Зимние виды спорта#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени
Сегодня, 10:11
В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
Вчера, 03:36
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
8 декабря 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
8 декабря 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
8 декабря 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
8 декабря 06:35