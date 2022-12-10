Игрок команды «Шанс» Никита Меркушин ушел из жизни

Меркушин скончался в возрасте 39 лет. Спортсмен был руководителем проекта «Зона комфорта — ЛЕД», развивая в Тюменской области керлинг для спортсменов на колясках.
Также он был успешным игроком тюменской команды по баскетболу на колясках — «Шанс». И еще на прошлой неделе в составе команды он выступал на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
Прощание с Никитой Меркушиным пройдет 13 сентября с 11 до 12 часов в ритуальном зале № 2 в Патрушева.
Ранее «Наш город» сообщал о гибели тюменского журналиста Владимира Фатеева. Общий стаж работы династии тюменских журналистов Фатеевых превышает 500 лет. Этот результат внесен в «Книгу рекордов России»