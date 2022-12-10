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Игрок команды «Шанс» Никита Меркушин ушел из жизни

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI

Ушёл из жизни игрок тюменской команды по баскетболу «Шанс» Никита Меркушин

Тюменская команда по баскетболу на колясках «Шанс» давно стала символом воли и сильного характера. Успех команды отмечался, как на региональном, так и на федеральном уровне.
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Тюмень

Меркушин скончался в возрасте 39 лет. Спортсмен был руководителем проекта «Зона комфорта — ЛЕД», развивая в Тюменской области керлинг для спортсменов на колясках.

Также он был успешным игроком тюменской команды по баскетболу на колясках — «Шанс». И еще на прошлой неделе в составе команды он выступал на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Прощание с Никитой Меркушиным пройдет 13 сентября с 11 до 12 часов в ритуальном зале № 2 в Патрушева.

В Тюмени скончался тюменский журналист Владимир Фатеев
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Ранее «Наш город» сообщал о гибели тюменского журналиста Владимира Фатеева. Общий стаж работы династии тюменских журналистов Фатеевых превышает 500 лет. Этот результат внесен в «Книгу рекордов России»

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Спорт#Шанс#Тюмень#Смерть#Утрата#Тюменская область#Погибшие
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