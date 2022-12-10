nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Два автобусных маршрута изменят схему движения

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI

В Тюмени изменят схему движения двух автобусных маршрутов

Теперь жители районов, располагающихся неподалеку от улицы Уездной, могут также пользоваться маршрутами № 3 и № 39.
Сюжет
Автобус

Изменения в маршруте уже вступили в силу. Теперь автобусы № 3 и № 39 будут забирать пассажиров с нового временного остановочного пункта в районе ЖК «Преображенский на Московском».

В «Тюменьгортранс» также сообщают, что новая остановка позволит жителям близлежащих  ЖК добираться до центра города на этих двух маршрутах.  Оба они осуществляющего движение в прямом и обратном направлениях.

Кухарук в прямом эфире поручил разобраться с проблемой в работе автобусов Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что по тюменским улицам 30 декабря, а также 2 и 4 января проедет «Дедморобус» с духовым оркестром, танцевальным коллективом и Дедом Морозом.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Дороги#Автобус#Общественный транспорт#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени
Сегодня, 10:11
В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
Вчера, 03:36
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
8 декабря 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
8 декабря 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
8 декабря 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
8 декабря 06:35