Два автобусных маршрута изменят схему движения

Изменения в маршруте уже вступили в силу. Теперь автобусы № 3 и № 39 будут забирать пассажиров с нового временного остановочного пункта в районе ЖК «Преображенский на Московском».
В «Тюменьгортранс» также сообщают, что новая остановка позволит жителям близлежащих ЖК добираться до центра города на этих двух маршрутах. Оба они осуществляющего движение в прямом и обратном направлениях.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что по тюменским улицам 30 декабря, а также 2 и 4 января проедет «Дедморобус» с духовым оркестром, танцевальным коллективом и Дедом Морозом.