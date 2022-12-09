«За собаку и двор»: тюменку будут судить за отстаивание прав своего пса

В отдел полиции № 1 города Тюмени поступило извещение из больницы, где сообщалось, что врачи оказывают помощь женщине, пострадавшей в драке.

Ко второй участнице конфликта направился участковый. Он узнал, что в день происшествия потерпевшая высказала хозяйке пса претензию по поводу громкого лая по ночам. После этого завязался словесный конфликт, который и закончился повреждениями, диагностированными в больнице. Выяснилось, что хозяйка собаки толкнула соседку, отчего та упала.

Теперь отделом дознания ОП № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Собачнице грозит лишение свободы на срок до 3 лет.