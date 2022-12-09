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«За собаку и двор»: тюменку будут судить за отстаивание прав своего пса

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI

Тюменка нанесла тяжкие телесные повреждения соседке, пожаловавшейся на лай

Женщина 1963 года рождения получила травму руки и другие телесные повреждения после того, как сообщила соседке о том, что ее собака слишком громко лает.
Сюжет
Драка

В отдел полиции № 1 города Тюмени поступило извещение из больницы, где сообщалось, что врачи оказывают помощь женщине, пострадавшей в драке. 

Ко второй участнице конфликта направился участковый. Он узнал, что  в день происшествия потерпевшая высказала хозяйке пса претензию по поводу громкого лая по ночам. После этого завязался словесный конфликт, который и закончился повреждениями, диагностированными в больнице. Выяснилось, что хозяйка собаки толкнула соседку, отчего та упала.

Теперь отделом дознания ОП № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Собачнице грозит лишение свободы на срок до 3 лет. 

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители поселка Богандинский регулярно жалуются на бездомных собак. Животные лают на людей, бросаются на машины и пугают детей.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Драка#Собака#Тюмень#Суд#Жалоба#Тюменская область#Наказание#Уголовная ответственность
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