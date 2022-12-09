Воробьев: До конца года в Жуковском закончится реконструкция дороги

Как сообщает rg.ru, реконструируется дорога от перекрёстка улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через Хрипань. Улучшить движение на данном участке неоднократно просили горожане, которым приходилось ехать до ближайшего города Раменское больше полутора часов.
После расширения дороги, по словам губернатора, по Туполева можно будет проехать за 10 минут, а от центра города Раменское до трассы М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский можно будет добраться за 15 — 20 минут. На участке не будет светофоров.
Узкая двухполосная дорога после реконструкции станет шестиполосной. Из 2700 метров более 700 метров займёт тоннель, который станет частью двухуровневой развязки и обеспечит беспрепятственный проезд до Раменского и обратно. Безопасный переход дороги для пешеходов, в том числе маломобильных, обеспечат 5 надземных переходов. Расчетная скорость движения здесь будет 70 км/ч, а перспективная интенсивность — около 50 000 машин в сутки.
Реконструкция этого участка началась ещё летом 2018 года. Обновлённая дорога станет продолжением подъездного пути от трассы М-5 к Жуковскому, который построили в 2016 году.
К реконструкции сейчас привлечены 38 единиц техники и 220 рабочих. По словам специалистов, готовность дороги составляет 95%. Уже уложено асфальтобетонное покрытие, на него наносят разметку.
Директор по управлению проектами инфраструктурного строительства компании генподрядчика АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев заявил, что работы находятся на финальной стадии. Уже производится запуск инженерного оборудования.
В настоящее время в Московской области строят 50 дорожных объектов, в том числе 14 федеральных. Это и М-12 «Москва — Казань», и часть Ярославского шоссе в Мытищах.
«Мы ни один проект не остановили. Более того, сдаем их где-то досрочно, где-то в срок. Северный обход Лобни и Лобненское шоссе тоже сдаем в двадцатых числах декабря», — сообщил Воробьев.