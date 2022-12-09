В Увате рыболов получил штраф за ловлю сибирского осетра

В ходе предварительного расследования рыболов полностью возместил ущерб, причинённый государству, в размере 481 тыс. рублей и раскаялся в содеянном. Суд освободил его от уголовной ответственности, но обвиняемому был назначен штраф 10 тыс. рублей. Также у него конфисковали моторную лодку и донную рыболовную сеть.