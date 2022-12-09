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В Увате рыболов получил штраф за ловлю сибирского осетра

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI

Рыболова в Увате наказали за незаконную добычу рыбы

Уватский районный суд вынес приговор 61-летнему пенсионеру Тобольска за добычу рыбы, занесённой в Красную книгу, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
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Рыболов

Обвиняемый пенсионер был осуждён за совершение преступления, в соответствии с ч.1 ст. 258.1 УК РФ.

«Судом установлено, что в сентябре текущего года на территории Уватского района обвиняемый осуществил незаконный вылов одной особи рыбы вида „сибирский осетр“, занесенного в Красную Книгу Российской Федерации», — пишет пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного расследования рыболов полностью возместил ущерб, причинённый государству, в размере 481 тыс. рублей и раскаялся в содеянном. Суд освободил его от уголовной ответственности, но обвиняемому был назначен штраф 10 тыс. рублей. Также у него конфисковали моторную лодку и донную рыболовную сеть.

Ранее «Наш город» писал, что жительницу Тюмени будут судить за нанесение серьёзных телесных повреждений соседке, которая высказала претензию по поводу громкого лая её питомца.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Рыболов#Правонарушение#Рыба#Наказание
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