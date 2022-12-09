В Увате рыболов получил штраф за ловлю сибирского осетра

Обвиняемый пенсионер был осуждён за совершение преступления, в соответствии с ч.1 ст. 258.1 УК РФ.
«Судом установлено, что в сентябре текущего года на территории Уватского района обвиняемый осуществил незаконный вылов одной особи рыбы вида „сибирский осетр“, занесенного в Красную Книгу Российской Федерации», — пишет пресс-служба ведомства.
В ходе предварительного расследования рыболов полностью возместил ущерб, причинённый государству, в размере 481 тыс. рублей и раскаялся в содеянном. Суд освободил его от уголовной ответственности, но обвиняемому был назначен штраф 10 тыс. рублей. Также у него конфисковали моторную лодку и донную рыболовную сеть.
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