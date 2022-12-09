В тюменской поликлинике очереди растягиваются на весь коридор

Жители Березняковского района сообщают о больших очередях в поликлинике

Жители Березняковского района сообщают о больших очередях в поликлинике №8. Родители с детьми стоят в коридоре и ждут несколько часов. Ранее медики сообщали, что в регионе наблюдается всплеск ОРВИ и инфекционных заболеваний.