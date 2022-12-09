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В тюменской поликлинике очереди растягиваются на весь коридор

Сегодня, 14:38
Фото: ЧС Тюмень

Жители Березняковского района сообщают о больших очередях в поликлинике

Жители Березняковского района сообщают о больших очередях в поликлинике №8. Родители с детьми стоят в коридоре и ждут несколько часов. Ранее медики сообщали, что в регионе наблюдается всплеск ОРВИ и инфекционных заболеваний.

Тюменцы отмечают, что сейчас в больницу есть смысл идти только за справкой.

«Безобразие в поликлинике №8 в Березняковском районе. Очередь во весь коридор! Сидят и больные и здоровые. Принимает 1 педиатр до 13.00 и потом с 13.00 другой», - сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Ситуацию в поликлинике прокомментировали представители депздрава.

«В Березняковском филиале городской поликлиники №8 прием ведут 2 врача-терапевта, 3 врача-педиатра. Также работают кабинет вакцинопрофилактики, процедурный кабинет, дневной стационар, кабинет доврачебного приема и фильтр для пациентов с симптомами ОРВИ. Разведение потоков здоровых пациентов и пациентов с симптомами ОРВИ осуществляется по мере возможности», - сообщили представители депздрава в паблике «Типичная Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской поликлинике №12 отмечается резкий рост вызовов врачей.

В тюменской поликлинике №12 отмечается резкий рост вызовов врачей
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#Александр Мязин#Очереди#Электронная очередь#Больницы#Общество#Жалобы#Заболевания
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