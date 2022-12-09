В тюменской поликлинике очереди растягиваются на весь коридор

Тюменцы отмечают, что сейчас в больницу есть смысл идти только за справкой.
«Безобразие в поликлинике №8 в Березняковском районе. Очередь во весь коридор! Сидят и больные и здоровые. Принимает 1 педиатр до 13.00 и потом с 13.00 другой», - сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Ситуацию в поликлинике прокомментировали представители депздрава.
«В Березняковском филиале городской поликлиники №8 прием ведут 2 врача-терапевта, 3 врача-педиатра. Также работают кабинет вакцинопрофилактики, процедурный кабинет, дневной стационар, кабинет доврачебного приема и фильтр для пациентов с симптомами ОРВИ. Разведение потоков здоровых пациентов и пациентов с симптомами ОРВИ осуществляется по мере возможности», - сообщили представители депздрава в паблике «Типичная Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской поликлинике №12 отмечается резкий рост вызовов врачей.