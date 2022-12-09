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В Тюменской области задержан наркокурьер с крупной партией запрещенных веществ

Сегодня, 12:00
Под Тюменью задержали 21-летнего молодого человека с особо крупной партией наркотиков.

Подозреваемый был задержан на 56-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, около поселка Созоново. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Сотрудники ГИБДД остановили такси «Рено Логан». При проверке документов водитель вел себя спокойно, а вот пассажир нервничал. Шофер сказал, что везет клиента в Тобольск.

Молодого человека досмотрели. В кармане у него нашли сверток со 115 разовыми дозами порошка. Общий вес наркотика составил порядка 57 граммов.

Задержанный во всем признался. По его словам, он стал наркокурьером в ноябре этого года. Молодой человек перевозил крупные партии наркотиков в различные города Тюменской области.

Против парня возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит 20 лет колонии. Ведется следствие.

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