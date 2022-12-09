nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум

Сегодня, 03:36
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличат прожиточный минимум

В Тюменской области прожиточный минимум на душу населения в 2023 году вырастет до 14 тысяч 375 рублей. Соответствующий проект постановления готовит правительство Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Как следуют из проекта документа для трудоспособного населения эта величина составит 15 тысяч 669 рублей, для пенсионеров и детей — 12 тысяч 363 рубля и 14 тысяч 176 рублей соответственно.

В Тюмени прожиточный минимум в 2023 году после индексации вырастет для трудоспособного населения до 15 тысяч 672 рублей, для детей и пенсионеров 14 тысяч 175 рублей и 12 тысяч 365 рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области прожиточный минимум в последний раз индексировался летом 2022 года. Рост составил 10% — в среднем прожиточный минимум тогда увеличился на 1,9 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Новости тюмени#Прожиточный минимум#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Делом пенсионерки, которую выселяют из квартиры, заинтересовались органы соцзащиты
Вчера, 10:34
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
Вчера, 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
Вчера, 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
Вчера, 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
Вчера, 06:35