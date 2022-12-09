В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум

Как следуют из проекта документа для трудоспособного населения эта величина составит 15 тысяч 669 рублей, для пенсионеров и детей — 12 тысяч 363 рубля и 14 тысяч 176 рублей соответственно.
В Тюмени прожиточный минимум в 2023 году после индексации вырастет для трудоспособного населения до 15 тысяч 672 рублей, для детей и пенсионеров 14 тысяч 175 рублей и 12 тысяч 365 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области прожиточный минимум в последний раз индексировался летом 2022 года. Рост составил 10% — в среднем прожиточный минимум тогда увеличился на 1,9 тысяч рублей.