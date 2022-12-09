В Тюменской области более 11 тысяч многодетных семей улучшили жилищные условия

У многодетных семей Тюменской области есть возможность улучшить свои жилищные условия по целевой программе. Более того, они могут выбрать, что им нужнее: участок под ИЖС или деньги. На сегодня, мерой поддержки воспользовались уже 11 тысяч семей, сообщает департамент имущественных отношений региона.

На 1 декабря 2022 года земельными участками и выплатами обеспечены 83 % многодетных семей, принятых на учёт. За время действия программы 10 729 семьям предоставлены земельные участки, 437 семьей выбрали целевую выплату вместо земли. Размер выплаты равен усредненной кадастровой стоимости участка в 10 соток в Тюменской области — сейчас это 386 350 рублей для семей с тремя детьми. За каждого ребенка после третьего выплачивается еще по 77 270 рублей. С 1 января 2023 года размер среднего по области удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для ИЖС увеличится. Размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составит уже 401 260 рублей, а доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 252 рубля. Среди основных условий получения поддержки: воспитание в семье не меньше троих детей до 18 лет; как минимум один взрослый и все дети прописаны в Тюменской области; хотя бы один из взрослых официально нуждается в помещении. Подробная информация об условиях получения поддержки и перечень необходимых документов доступны по ссылке. Программа работает в рамках нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».