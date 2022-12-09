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В Тюмени закрываются магазины сети Westfalika

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI

Магазины сети Westfalika закрываются в Тюмени

В областной столице закрываются магазины обуви Westfalika. По данным «Нашего города», региональный телефон сети не отвечает. Сайт заказов westfalika.ru больше не работает. Поддержка покупателей в группе ВК не отвечает на запросы.
«Прием онлайн-заказов в интернет-магазине westfalika.ru, к сожалению, пока приостановлен», - сообщается в группе Westfalika (Вестфалика) в ВК.

В Казани магазины торговой сети уже закрыты. В Челябинске «ассортимент сокращают».

По данным сервиса СБИС, Westfalika принадлежит компании «Обувь России». В 2021 году организация показала в отчётности крупный убыток в 4,4 млрд рублей. По всей стране в компании обувной сети работает более 2 100 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре в областной столице закрылись два ресторана.  

В Тюмени прекращают работу два ресторана
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджеты#Деньги#Интернет-магазин
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