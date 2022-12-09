В Тюмени закрываются магазины сети Westfalika

«Прием онлайн-заказов в интернет-магазине westfalika.ru, к сожалению, пока приостановлен», - сообщается в группе Westfalika (Вестфалика) в ВК.
В Казани магазины торговой сети уже закрыты. В Челябинске «ассортимент сокращают».
По данным сервиса СБИС, Westfalika принадлежит компании «Обувь России». В 2021 году организация показала в отчётности крупный убыток в 4,4 млрд рублей. По всей стране в компании обувной сети работает более 2 100 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре в областной столице закрылись два ресторана.