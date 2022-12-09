В Тюмени появилась новая улица имени Героя России Тимура Мухутдинова

Новая улица имени Героя России Тимура Мухутдинова появилась в Тюмени

Новая улица в областной столице отныне носит имя Героя России Тимура Мухутдинова, сообщает пресс-служба Росгвардии. Сотрудник СОБР и майор полиции погиб при исполнении служебного долга на Кавказе в 2010 году.