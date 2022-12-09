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В Тюмени появилась новая улица имени Героя России Тимура Мухутдинова

Сегодня, 14:52
Фото: Росгвардия

Новая улица имени Героя России Тимура Мухутдинова появилась в Тюмени

Новая улица в областной столице отныне носит имя Героя России Тимура Мухутдинова, сообщает пресс-служба Росгвардии. Сотрудник СОБР и майор полиции погиб при исполнении служебного долга на Кавказе в 2010 году.

Данная инициатива была поддержана пользователями тюменского портала. Новая улица располагается в районе «Плехановский», перпендикулярно Московскому тракту.

«Значимо для всех нас, что в День героев Отечества свершилось такое значимое событие. Офицер спецназа Мухутдинов является ярким примером мужества и героизма. Он выполнил служебный долг ценой собственной жизни. Тимур встал на защиту своих боевых товарищей и мирных граждан», - сообщил замначальника теруправления полковник Михаил Катаргин.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 2 декабря открыли пешеходный бульвар на Дзержинского.

В Тюмени открыли пешеходный бульвар на Дзержинского
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Росгвардия#Московский тракт#Бюджеты#Дороги#Общество
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