В Тюмени появилась новая улица имени Героя России Тимура Мухутдинова

Данная инициатива была поддержана пользователями тюменского портала. Новая улица располагается в районе «Плехановский», перпендикулярно Московскому тракту.
«Значимо для всех нас, что в День героев Отечества свершилось такое значимое событие. Офицер спецназа Мухутдинов является ярким примером мужества и героизма. Он выполнил служебный долг ценой собственной жизни. Тимур встал на защиту своих боевых товарищей и мирных граждан», - сообщил замначальника теруправления полковник Михаил Катаргин.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 2 декабря открыли пешеходный бульвар на Дзержинского.