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В Тюмени откроют дополнительные пункты приема посылок бойцам, находящимся в зоне СВО

Сегодня, 10:15
Пять пунктов приема именных посылок бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, откроются в понедельник, 12 декабря.

Таким образом, в Тюмени будут работать семь пунктов, расположенных в приемных депутатов городской Думы. Об этом сообщил председатель Думы Евгений Заболотный на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Пункты будут расположены по адресам:

  • ул. Осипенко, 41;
  • ул. Луначарского, 53;
  • ул. Урицкого, 44;
  • ул. Мира, 33;
  • ул. Газовиков, 30;
  • ул. Семёна Шахлина, 20;
  • Ткацкий проезд, 8.

Председатель городской Думы уточняет, что Посылки принимаются в открытом виде с указанием места нахождения бойца до 16 декабря по понедельникам, вторникам, средам, пятницам с 12.00 до 18.00, по четвергам с 12.00 до 20.00.

«Если родственники не располагают данными об адресате, им помогут специалисты, работающие в пункте. Собранные посылки тюменские бойцы получат к Новому году», — поясняет Евгений Заболотный.

Акция «Тепло родного дома» организована по предложению губернатора Александра Моора региональным отделением партии «Единая Россия».

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