В Тюмени откроют дополнительные пункты приема посылок бойцам, находящимся в зоне СВО

Таким образом, в Тюмени будут работать семь пунктов, расположенных в приемных депутатов городской Думы. Об этом сообщил председатель Думы Евгений Заболотный на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Пункты будут расположены по адресам:
Председатель городской Думы уточняет, что Посылки принимаются в открытом виде с указанием места нахождения бойца до 16 декабря по понедельникам, вторникам, средам, пятницам с 12.00 до 18.00, по четвергам с 12.00 до 20.00.
«Если родственники не располагают данными об адресате, им помогут специалисты, работающие в пункте. Собранные посылки тюменские бойцы получат к Новому году», — поясняет Евгений Заболотный.
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