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В Тюмени на Мысу спилили березы

Сегодня, 06:01
Фото: Администрация Тюмени

В тюменском микрорайоне Мыс вырубили деревья

Жителей Тюмени возмутила обрезка деревьев напротив школы № 48 на улице Ершова, 9. Фотографии пеньков горожане опубликовали в сообществе «ЧС Тюмень».
Сюжет
Тюмень
«Господа чиновники, когда вы прекратите уничтожать нашу Тюмень?», — отметили тюменцы.

В комментариях под постом горожане предположили, что обрезка насаждения была проведена в связи с тем, что деревья ликвидировали в целях безопасности.

«Вырубили, значит есть с деревьями проблема. Просто так рубить не будут», — отметил Григорий С.

В администрации Тюмени «Нашему Городу» пояснили, что семь берез на улице Ершова, 9, были спилены в рамках муниципального контракта в соответствии с порубочным билетом. Деревья находились в неудовлетворительном состоянии.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области оштрафовали на 41 рубль за вырубку 40 деревьев. Такое решение вынес Нижнетавдинский районный суд по итогам рассмотрения иска межрайонного природоохранного прокурора.

Тюменец выплатит 40 рублей за вырубку деревьев
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Новости тюмени#Общество#Жалобы#Деревья#Тюменская область
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