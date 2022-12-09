В Тюмени адвокаты антифашистов дали подписку о неразглашении данных следствия

Подписки о неразглашении данных предварительного следствия взяли с адвокатов Халита Ниязова и Евгения Гирва. Они защищают Дениза Айдына и Кирилла Брика.
«Адвокаты Фёдор Акчермышев и Владимир Лопарев сообщили, что их вынудили дать подписки о неразглашении данных предварительного следствия», - сообщает телеграм-канал «Тюменское дело».
Ранее «Наш город» сообщал, что 30 августа у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына. Их обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Молодые люди будут находиться в СИЗО до конца декабря.