В Тюмени адвокаты антифашистов дали подписку о неразглашении данных следствия

Ранее «Наш город» сообщал, что 30 августа у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына. Их обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Молодые люди будут находиться в СИЗО до конца декабря.