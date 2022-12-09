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В Тюмени адвокаты антифашистов дали подписку о неразглашении данных следствия

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI

Тюменские адвокаты антифашистов дали подписку о неразглашении данных следствия

В телеграм-канале «Тюменское дело» сообщают, что адвокаты Фёдор Акчермышев и Владимир Лопарев дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия уголовного дела против шестерых антифашистов. Они сейчас находятся в Тюмени.

Подписки о неразглашении данных предварительного следствия взяли с адвокатов Халита Ниязова и Евгения Гирва. Они защищают Дениза Айдына и Кирилла Брика.

«Адвокаты Фёдор Акчермышев и Владимир Лопарев сообщили, что их вынудили дать подписки о неразглашении данных предварительного следствия», - сообщает телеграм-канал «Тюменское дело».

Ранее «Наш город» сообщал, что 30 августа у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына. Их обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Молодые люди будут находиться в СИЗО до конца декабря.

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#Общество#Уголовное дело#Центральный районный суд#Следователи#Адвокаты
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