В Ростове детям-сиротам передали 34 квартиры в новом ЖК

— Мы живем на съемной квартире с молодым человеком. Но благодаря муниципалитету пришло время выбрать мебель и для своей квартиры. Этим мы займемся в ближайшее время. Первое впечатление — очень здорово. Классный ЖК, мне очень нравится его концепция. Когда зашла в квартиру, обрадовалась, что она очень просторная, а самое главное — очень теплая, — поделилась Екатерина.