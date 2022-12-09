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В Ростове детям-сиротам передали 34 квартиры в новом ЖК

Сегодня, 17:23
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 9 декабря передал еще 34 детям-сиротам ключи от квартир в новом жилом комплексе.

По словам главы администрации Алексея Логвиненко, в городе удалось полностью обеспечить квартирами детей-сирот, достигших 18-летнего возраста и нуждающихся в жилье. С 2019 года бесплатные квартиры получили 670 детей-сирот, в 2022 году — 204 человека.

«Обеспечивать жильем детей, когда-то оставшихся без попечения родителей — одна из наших приоритетных задач. Мы приобретаем новые благоустроенные квартиры в жилых районах с развитой социальной инфраструктурой», — подчеркнул сити-менеджер.

ЖК расположен на улице Еременко, все квартиры полностью готовы к проживанию, в них сделан качественный современный ремонт «под ключ». Новоселам только остается купить мебель и технику. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

 В микрорайоне с населением в 86 тысяч человек работают семь детских садов, детская поликлиника и школа с бассейном. Заканчивается строительство еще двух школ, детского сада и спорткомплекса с футбольным полем и залом единоборств. Кроме того, в ближайшем будущем  здесь появится свой Дом культуры.

Как рассказал один из новоселов, 19-летний Никита Исоченко, он очень ждал получения своей квартиры. Бабушка Никиты тоже поделилась своей радостью за внука и поблагодарила администрацию города за заботу о детях.

Одна из обладательниц квартир Катя Ключникова поделилась радостью: Я запустила любимую кошку Лясю в свою квартиру.

— Мы живем на съемной квартире с молодым человеком. Но благодаря муниципалитету пришло время выбрать мебель и для своей квартиры. Этим мы займемся в ближайшее время. Первое впечатление — очень здорово. Классный ЖК, мне очень нравится его концепция. Когда зашла в квартиру, обрадовалась, что она очень просторная, а самое главное — очень теплая, — поделилась Екатерина.

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