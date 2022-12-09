В России на детей и женщин запретили надевать наручники при задержании

Ранее «Наш Город» писал, что в Ярково накануне прошло первое судебное заседание по делу сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он приковал женщину наручниками на кладбище, подозреваемую в краже телефона у подруги. Правда, добиться признательных показаний от тюменки так и не удалось.