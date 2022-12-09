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В России на детей и женщин запретили надевать наручники при задержании

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI

МВД России запретило надевать наручники на женщин и детей

Министерство внутренних дел России запретило применять наручники при задержании обвиняемых в экономических преступлениях, а также детей и женщин.
Сюжет
Тюмень

Такое решение было принято по итогам встречи президента России  Владимира Путина с членами Совета по правам человека, пишет «Российская газета». По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, речь идет о средствах ограничения подвижности «Ажур».

Ранее «Наш Город» писал, что в Ярково накануне прошло первое судебное заседание по делу сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он приковал женщину наручниками на кладбище, подозреваемую в краже телефона у подруги. Правда, добиться признательных показаний от тюменки так и не удалось.

 

В Ярково судят экс-полицейского за приковывание женщины наручниками к ограде кладбища
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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