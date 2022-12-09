В московских Химках сгорел крупнейший торговый центр «Мега»

ТЦ «Мега Химки» горит в Подмосковье

Серьезный пожар произошел сегодня утром в Подмосковье. Огонь вспыхнул в 5:59 в магазине OBI в торговом центре «МЕГА Химки» на Ленинградском шоссе. Сначала загорелась кровля, позже огонь перекинулся в здание магазина.