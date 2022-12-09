В московских Химках сгорел крупнейший торговый центр «Мега»

По информации МЧС Московской области, к тушению огня были привлечены 18 единиц техники и более 60 человек личного состава МЧС. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли. Общая площадь пожара составляет 17 тысяч квадратных метров — здание почти полностью охвачено огнем.
В здании уже произошло обрушение кровли — экстренные службы сообщают об обрушении в гипермаркете OBI на площади 5 тысячи квадратов. Кроме того, из-за огня в строительном отделе горящего магазина OBI происходят взрывы банок с красками, аэрозолями.
Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти. В готовность приведена авиация МЧС России. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Тушения огня продолжается.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге в автоцентре, расположенном в Красногвардейском районе. Пламя бушевало на площади 500 квадратов. На ликвидацию пожара ушло более двух часов.