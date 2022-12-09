Улицу Калинина перекроют до Нового года

Объезд участка дороги, где будет вестись реконструкция, организуют через улицы Мира и 9 января. Также в связи с этим изменятся маршруты и расписание автобусов. Для удобства напротив школы № 30 (на улице Мира) организуют временная остановку для общественного транспорта.
«Вместо утративших надежность коммуникаций из чугуна и керамики, построенных в 1970-х годах, нам предстоит проложить новые трубы из полимерных материалов. Срок службы современных коммуникаций — не менее 50 лет. Строительно-монтажные работы будут проводиться без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения», — пояснил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.
Также в ведомстве сообщают, что прокладка труб будет осуществляться методом горизонтально-направленного бурения. Это необходимо для сохранения городской инфраструктуры.