Улицу Калинина перекроют до Нового года

Объезд участка дороги, где будет вестись реконструкция, организуют через улицы Мира и 9 января. Также в связи с этим изменятся маршруты и расписание автобусов. Для удобства напротив школы № 30 (на улице Мира) организуют временная остановку для общественного транспорта.