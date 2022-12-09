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Улицу Калинина перекроют до Нового года

Сегодня, 06:11
Фото: 1MI

В Тюмени перекроют улицу Калинина с 12 по 30 декабря

«Росводоканал Тюмень» займется реконструкцией коллектора на улице Калинина, она с 12 по 30 декабря будет перекрыта в границах улиц Волгоградская и Мира. На новом участке будет построено 4 канализационных колодца.
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Тюмень

Объезд участка дороги, где будет вестись реконструкция, организуют через улицы Мира и 9 января. Также в связи с этим изменятся маршруты и расписание автобусов. Для удобства напротив школы № 30 (на улице Мира) организуют временная остановку для общественного транспорта.

«Вместо утративших надежность коммуникаций из чугуна и керамики, построенных в 1970-х годах, нам предстоит проложить новые трубы из полимерных материалов. Срок службы современных коммуникаций — не менее 50 лет. Строительно-монтажные работы будут проводиться без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения», — пояснил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян. 

Также в ведомстве сообщают, что прокладка труб будет осуществляться методом горизонтально-направленного бурения. Это необходимо для сохранения городской инфраструктуры.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выяснили, кто сливал отходы в водоем у ТРЦ «Сити Молл». 

#Алиса Вернер#Общество#Деньги#Дороги#Дорожные пробки#Водители#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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