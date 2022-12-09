«Уделите время своему здоровью»: тюменцев приглашают на диспансеризацию

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе обследования выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. По результатам первого этапа, нуждающиеся в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации включает в себя консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.