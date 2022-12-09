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«Уделите время своему здоровью»: тюменцев приглашают на диспансеризацию

9 декабря 11:36
Фото: 1MI
Жителей Тюменской области приглашают пройти диспансеризацию. Комплексное обследование доступно во всех поликлиниках региона. О том, для чего нужна диспансеризация и что в нее входит, рассказали в областном департаменте здравоохранения.

С целью раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и их коррекции, а также выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранней стадии проводятся профилактический медицинский осмотр, диспансеризация и углубленная диспансеризация.

Профилактический медицинский осмотр проводится с 18 лет ежегодно. Проходить ее рекомендуется 1 раз в 3 года для пациентов от 18 до 39 лет, а с 40 лет ежегодно.

В комплекс профилактического обследования включено:

  • Флюорография;
  • Опрос (анкетирование);
  • Антропометрия (измеряются рост, вес, обхват талии);
  • Измерение артериального давления;
  • Анализ крови на общий холестерин;
  • Анализ крови на глюкозу;
  • Определение сердечно- сосудистого риска, рисков хронических болезней;
  • Измерение внутриглазного давления;
  • ЭКГ;
  • Для женщин — осмотр гинеколога.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе обследования выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. По результатам первого этапа, нуждающиеся в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации включает в себя консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.

Для прохождения  диспансеризации и профилактического осмотра необходимо обратиться в кабинет медицинской профилактики поликлиники,  либо на ФАП по месту жительства.

Напомним, доступность и качество медицинского обслуживания заложены в региональную программу «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Ее цель - обеспечение доступности для населения, в том числе для сельских жителей,  медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а также обеспечение охвата до 1,126 млн человек профилактическими медицинскими осмотрами.

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