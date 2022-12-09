«Уделите время своему здоровью»: тюменцев приглашают на диспансеризацию

С целью раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и их коррекции, а также выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранней стадии проводятся профилактический медицинский осмотр, диспансеризация и углубленная диспансеризация.
Профилактический медицинский осмотр проводится с 18 лет ежегодно. Проходить ее рекомендуется 1 раз в 3 года для пациентов от 18 до 39 лет, а с 40 лет ежегодно.
В комплекс профилактического обследования включено:
Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе обследования выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. По результатам первого этапа, нуждающиеся в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации включает в себя консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.
Для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра необходимо обратиться в кабинет медицинской профилактики поликлиники, либо на ФАП по месту жительства.
Напомним, доступность и качество медицинского обслуживания заложены в региональную программу «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Ее цель - обеспечение доступности для населения, в том числе для сельских жителей, медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а также обеспечение охвата до 1,126 млн человек профилактическими медицинскими осмотрами.