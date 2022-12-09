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У жителя Заводоуковска отобрали машину за пьяное вождение

Сегодня, 07:32
Фото: Прокуратура Тюменской области

В Тюменской области рецидивист лишился машины за пьяную езду

47-летний мужчина, будучи лишенным прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль и попался сотрудникам ДПС. Машины у него больше нет.
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Тюмень

Сейчас мужчину признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ. А в июне он был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ и лишен прав на 1 год и 7 месяцев.

В сентябре обвиняемый вновь управлял принадлежащим автомобилем в нетрезвом состоянии. Преступные действия были пресечены сотрудниками дорожно-патрульной службы.

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С учетом былых нарушений и требований законодательства, жителя Заводоуковска отправили на обязательные работы, сроком в 460 часов, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, а также конфисковали и обратили в собственность государства автомобиль марки «MAZDA 3».

Ранее «Наш город» сообщал о другом автомобиле, который так же был изъят у водителя. Сотрудники ГИБДД арестовали «Ладу Гранту» до тех пор, пока ее владелец не оплатит 34 штрафа.

#Общество#ГИБДД#Дороги#Происшествия#Уголовное дело#Тюмень#Тюменская область#Наказание#Безопасность на дорогах#Уголовная ответственность#ЧП#Алиса Вернер
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